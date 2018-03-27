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    Обрушившийся на Москву снегопад станет последним в этом сезоне

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    • Фото: Александр Погодин /vk.com
    Обрушившийся на Москву снегопад станет последним в этом сезоне

    Обрушившийся на Москву снегопад станет последним в этом сезоне

    Обрушившийся на Москву снегопад станет последним в этом сезоне
  • Фото: Александр Погодин /vk.com

    • Обильный снегопад, начавшийся в ночь на вторник в Москве и области, станет последним в этом сезоне. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

    По словам главного специалиста Татьяны Поздняковой, которую цитирует РИА Новости, в ближайшее время существенных осадков в виде снега не ожидается.

    Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «Уже потом погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время».

    Во вторник, за несколько дней до начала второго месяца календарной весны, на Москву вновь обрушился снегопад. В утренний час пик 27 марта на столичных дорогах отмечались заторы. Накануне сообщалось, что морозы сохранятся в Москве на этой неделе, а суточная температура будет отставать от нормы.

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