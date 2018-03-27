Обрушившийся на Москву снегопад станет последним в этом сезоне

Обильный снегопад, начавшийся в ночь на вторник в Москве и области, станет последним в этом сезоне. Об этом сообщили в столичном метеобюро.
По словам главного специалиста Татьяны Поздняковой, которую цитирует РИА Новости, в ближайшее время существенных осадков в виде снега не ожидается.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «Уже потом погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время».
Во вторник, за несколько дней до начала второго месяца календарной весны, на Москву вновь обрушился снегопад. В утренний час пик 27 марта на столичных дорогах отмечались заторы. Накануне сообщалось, что морозы сохранятся в Москве на этой неделе, а суточная температура будет отставать от нормы.
Москвичей тем временем по-прежнему беспокоят огромные сугробы во дворах. Коммунальщики успокоили горожан и пообещали решить проблему.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «Уже потом погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время».
Во вторник, за несколько дней до начала второго месяца календарной весны, на Москву вновь обрушился снегопад. В утренний час пик 27 марта на столичных дорогах отмечались заторы. Накануне сообщалось, что морозы сохранятся в Москве на этой неделе, а суточная температура будет отставать от нормы.
Москвичей тем временем по-прежнему беспокоят огромные сугробы во дворах. Коммунальщики успокоили горожан и пообещали решить проблему.
Комментарии