Тайна последнего полета: почему погиб Юрий Гагарин

Ровно 50 лет назад погиб легендарный
летчик-космонавт Юрий Гагарин. Его самолет разбился во Владимирской области. Почему даже через полвека, когда формально все грифы «секретно» с дела сняты, мы так мало знаем о причине смерти первого космонавта планеты?
Юрий Гагарин погиб полвека назад. И это был чуть ли не единственный случай в СССР, когда в память о человеке, который не был политиком, в стране объявили траур.
Весь мир, кажется, в деталях знает о первом полете человека в космос. Но вот о его гибели до сих пор так никто ничего определенного не сказал, хотя катастрофу тренировочного истребителя, в которой разбились Гагарин и его пилот-инструктор, долго изучала официальная комиссия.
Почти три десятка томов с грифом «секретно», а точного вывода нет. Так что же произошло в марте 1968 года под Киржачом? Что может значить эта таинственность вокруг гибели одного из самых известных людей Земли?
Из тех, кто участвовал в официальном расследовании гибели Гагарина, остались всего двое. И спустя полвека именно они — генерал-майор Анатолий Польский и профессор Арсений Миронов — заявляют, что в этом деле окончательно поставили точку.
Подробности — в специальном репортаже программы «Итоги дня».
Весь мир, кажется, в деталях знает о первом полете человека в космос. Но вот о его гибели до сих пор так никто ничего определенного не сказал, хотя катастрофу тренировочного истребителя, в которой разбились Гагарин и его пилот-инструктор, долго изучала официальная комиссия.
Почти три десятка томов с грифом «секретно», а точного вывода нет. Так что же произошло в марте 1968 года под Киржачом? Что может значить эта таинственность вокруг гибели одного из самых известных людей Земли?
Из тех, кто участвовал в официальном расследовании гибели Гагарина, остались всего двое. И спустя полвека именно они — генерал-майор Анатолий Польский и профессор Арсений Миронов — заявляют, что в этом деле окончательно поставили точку.
Подробности — в специальном репортаже программы «Итоги дня».
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