Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Тайна последнего полета: почему погиб Юрий Гагарин. Гагарин, авиационные катастрофы и происшествия, история, памятные даты, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТайна последнего полета: почему погиб Юрий Гагарин

    Тайна последнего полета: почему погиб Юрий Гагарин

    комментировать
    Тайна последнего полета: почему погиб Юрий Гагарин

    Тайна последнего полета: почему погиб Юрий Гагарин

    Тайна последнего полета: почему погиб Юрий Гагарин

      Ровно 50 лет назад погиб легендарный летчик-космонавт Юрий Гагарин. Его самолет разбился во Владимирской области. Почему даже через полвека, когда формально все грифы «секретно» с дела сняты, мы так мало знаем о причине смерти первого космонавта планеты?

      Юрий Гагарин погиб полвека назад. И это был чуть ли не единственный случай в СССР, когда в память о человеке, который не был политиком, в стране объявили траур.

      Весь мир, кажется, в деталях знает о первом полете человека в космос. Но вот о его гибели до сих пор так никто ничего определенного не сказал, хотя катастрофу тренировочного истребителя, в которой разбились Гагарин и его пилот-инструктор, долго изучала официальная комиссия.

      Почти три десятка томов с грифом «секретно», а точного вывода нет. Так что же произошло в марте 1968 года под Киржачом? Что может значить эта таинственность вокруг гибели одного из самых известных людей Земли?

      Из тех, кто участвовал в официальном расследовании гибели Гагарина, остались всего двое. И спустя полвека именно они — генерал-майор Анатолий Польский и профессор Арсений Миронов — заявляют, что в этом деле окончательно поставили точку.

      Подробности — в специальном репортаже программы «Итоги дня».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru