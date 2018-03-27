Автобус с детьми перевернулся в Забайкалье: 8 пострадавших

Следователи выясняют обстоятельства ДТП на участке федеральной трассы в Забайкалье, где пострадали восемь человек — водитель микроавтобуса и семеро несовершеннолетних.
По информации МВД, авария произошла около 05:00 мск на федеральной автодороге Чита — Забайкальск недалеко от станции Ага. Сообщается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением на гололеде, и машина опрокинулась.
По предварительным данным, пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. В Минздраве уточнили, что серьезные ранения у трех подростков и водителя.
Из сообщения Минздрава: «По предварительным данным, тяжело пострадали трое 17-летних подростков — две девушки и юноша. У всех закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, повреждения позвоночника. У 50-летнего водителя рваная рана предплечья, травма конечностей».
Вертолет со специалистами медицины катастроф вылетел из Читы в Могойтуйский район, где произошло ДТП. Бригада специалистов осмотрит пострадавших и примет решение об их эвакуации в Читу.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в аварии пострадали члены сводного отряда юнармейцев. Подростки ехали из Читы на экскурсию на воинский полигон Цугол.
По предварительным данным, пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. В Минздраве уточнили, что серьезные ранения у трех подростков и водителя.
Из сообщения Минздрава: «По предварительным данным, тяжело пострадали трое 17-летних подростков — две девушки и юноша. У всех закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, повреждения позвоночника. У 50-летнего водителя рваная рана предплечья, травма конечностей».
Вертолет со специалистами медицины катастроф вылетел из Читы в Могойтуйский район, где произошло ДТП. Бригада специалистов осмотрит пострадавших и примет решение об их эвакуации в Читу.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в аварии пострадали члены сводного отряда юнармейцев. Подростки ехали из Читы на экскурсию на воинский полигон Цугол.
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