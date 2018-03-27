Опубликовано видео шокирующего инцидента с эскалатором в Стамбуле

Турецкие СМИ опубликовали видео инцидента на станции метро «Аязага» в Стамбуле, где из-за неисправного эскалатора лишь чудом не погиб один из пассажиров.

Инцидент произошел еще 27 февраля, однако видео попало в СМИ лишь месяц спустя. На записи люди спускаются по неработающему эскалатору, который внезапно начинает движение. Пассажиры падают, а под ногами одного из них проваливаются несколько ступеней. Мужчина какое-то время пытается удержаться, но в итоге срывается, и его затягивает в механизм.



На то, чтобы извлечь пострадавшего, потребовался час, после чего он был госпитализирован. Известно, что его жизни ничто не угрожает.