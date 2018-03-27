Опубликовано видео шокирующего инцидента с эскалатором в Стамбуле

Турецкие СМИ опубликовали видео инцидента на станции метро «Аязага» в Стамбуле, где
из-за неисправного эскалатора лишь чудом не погиб один из пассажиров.
Инцидент произошел еще 27 февраля, однако видео попало в СМИ лишь месяц спустя. На записи люди спускаются по неработающему эскалатору, который внезапно начинает движение. Пассажиры падают, а под ногами одного из них проваливаются несколько ступеней. Мужчина какое-то время пытается удержаться, но в итоге срывается, и его затягивает в механизм.
На то, чтобы извлечь пострадавшего, потребовался час, после чего он был госпитализирован. Известно, что его жизни ничто не угрожает.
На то, чтобы извлечь пострадавшего, потребовался час, после чего он был госпитализирован. Известно, что его жизни ничто не угрожает.
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