Путин: налоговые каникулы не имеют отношения к обеспечению безопасности

Налоговые каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели, заявил Владимир Путин на совещании в Кемерове, посвященном ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Владимир Путин, президент РФ: «Каникулы — это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?»
Такую реакцию президента вызвал доклад главы МЧС Владимира Пучкова, который напомнил о льготном режиме для малого бизнеса. Как отмечают СМИ, министр упомянул налоговые каникулы, однако, вероятнее всего, имел в виду «надзорные каникулы», то есть трехлетний период с начала работы малого предприятия, когда оно освобождается от большинства проверок. По некоторой информации, сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» числился именно как малый бизнес.
Президент подчеркнул, что обязанность органов власти — контролировать, как организована работа бизнеса, и добиваться должного уровня.
Владимир Путин: «Собственник сдал (объект) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности».
Прилетев в Кемерово, Путин в первую очередь приехал к торгово-развлекательному центру «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли более 60 человек. Президент возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания: туда уже второй день люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
Причиной трагедии президент назвал преступную халатность и разгильдяйство.
Поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено.
Такую реакцию президента вызвал доклад главы МЧС Владимира Пучкова, который напомнил о льготном режиме для малого бизнеса. Как отмечают СМИ, министр упомянул налоговые каникулы, однако, вероятнее всего, имел в виду «надзорные каникулы», то есть трехлетний период с начала работы малого предприятия, когда оно освобождается от большинства проверок. По некоторой информации, сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» числился именно как малый бизнес.
Президент подчеркнул, что обязанность органов власти — контролировать, как организована работа бизнеса, и добиваться должного уровня.
Владимир Путин: «Собственник сдал (объект) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности».
Прилетев в Кемерово, Путин в первую очередь приехал к торгово-развлекательному центру «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли более 60 человек. Президент возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания: туда уже второй день люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
Причиной трагедии президент назвал преступную халатность и разгильдяйство.
Поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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