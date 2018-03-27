Госдеп выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Госдепартамент США выразил соболезнования семьям и близким погибших в страшном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепа: «Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово. Наши мысли вместе с народом России в это печальное время».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, на словах выражая поддержку России, на деле западные страны «проявляют необоснованную агрессию», высылая дипломатов.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения.
We offer our deepest condolences to the families of the victims of the #Kemerovo tragedy. Our thoughts are with the people of #Russia at this sad time.— Heather Nauert (@statedeptspox) 27 марта 2018 г.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, на словах выражая поддержку России, на деле западные страны «проявляют необоснованную агрессию», высылая дипломатов.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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