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    Захарова: Запад проявляет агрессию на фоне трагедии в Кемерове

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    Захарова: Запад проявляет агрессию на фоне трагедии в Кемерове

    Захарова: Запад проявляет агрессию на фоне трагедии в Кемерове

    В день, когда в России произошла трагедия в Кемерово, западные власти, выразив на словах поддержку, на деле решили проявить «ничем не обоснованную агрессию». Так прокомментировала ситуацию с высылкой российских дипломатов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть».

    Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Однако сегодня США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.


    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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