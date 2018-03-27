Дымовая завеса: насколько безопасны российские ТЦ

Чем больше информации приходит о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», тем яснее становится — это не просто роковое стечение обстоятельств. Кто и каким образом проверял этот торговый центр? И может ли
что-то подобное случиться случиться в других городах? Разбирался репортер НТВ Алексей Квашенкин.
Кадры, снятые внутри «Зимней вишни», — самые объективные свидетели того, что происходило во время пожара. Организованной эвакуации не было. Те, кому посчастливилось оказаться внизу, в растерянности стояли прямо у дверей. Действия охранников поражают своей некомпетентностью: выключили систему оповещения, покинули здание одними из первых. Впрочем, даже профессионалы из другого частного охранного предприятия уверяют, что ничего удивительного в этом нет.
Алексей Щедрин, коммерческий директор ЧОП: «Можно сказать, что пожарная безопасность — это не главная задача охранного предприятия. Поэтому ей может уделяться не основное значение. К сожалению, это так. В первую очередь, за пожарную безопасность несет ответственность администрация охраняемого объекта».
Сейчас уже не узнать, был ли подготовлен персонал и сотрудники ЧОПа для эвакуации при пожаре. Но работающие в этой сфере утверждают: хотя все действия должны быть отрепетированы, ни охранные предприятие, ни собственники зданий не утруждают себя этим.
Хотя, если верить выписке, в 2016 году государственный инспектор в течение двадцати дней должна была проверять «Зимнюю вишню» на готовность к пожару. Фактическое время проверки — два часа. Но как можно за два часа проверить, чтобы и персонал был готов, и система пожаротушения работала, и сигнализация была включена, и запасные выходы не заперты?
25 марта стальные двери упорно удерживали тех, кто оказался в горящем здании. Сотрудники МЧС нашли, по меньшей мере, 15 тел возле запертых выходов. Зачем их вообще держат на замке?
Дмитрий Потапенко, предприниматель: «Если вы хотите поставить ваш объект под охрану, они должны быть закрыты. Это требование обязательное. С точки зрения пожарной безопасности, они не должны быть загромождены. И такое сплошь и рядом: противоречащие друг другу требования».
За последние 15 лет в крупных пожарах с многочисленными жертвами чаще всего виновными признавались руководители (если речь шла о госучреждениях). Если же здание было частным — собственники и арендаторы помещений, руководители фирм. Представители проверяющих органов были осуждены единственный раз — после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Два инспектора пожарнадзора получили реальные сроки, а главный госинспектор Пермского края заплатил штраф в 70 тысяч рублей и на три года лишился права занимать государственные должности. Срок давно прошел.
Алексей Щедрин, коммерческий директор ЧОП: «Можно сказать, что пожарная безопасность — это не главная задача охранного предприятия. Поэтому ей может уделяться не основное значение. К сожалению, это так. В первую очередь, за пожарную безопасность несет ответственность администрация охраняемого объекта».
Сейчас уже не узнать, был ли подготовлен персонал и сотрудники ЧОПа для эвакуации при пожаре. Но работающие в этой сфере утверждают: хотя все действия должны быть отрепетированы, ни охранные предприятие, ни собственники зданий не утруждают себя этим.
Хотя, если верить выписке, в 2016 году государственный инспектор в течение двадцати дней должна была проверять «Зимнюю вишню» на готовность к пожару. Фактическое время проверки — два часа. Но как можно за два часа проверить, чтобы и персонал был готов, и система пожаротушения работала, и сигнализация была включена, и запасные выходы не заперты?
25 марта стальные двери упорно удерживали тех, кто оказался в горящем здании. Сотрудники МЧС нашли, по меньшей мере, 15 тел возле запертых выходов. Зачем их вообще держат на замке?
Дмитрий Потапенко, предприниматель: «Если вы хотите поставить ваш объект под охрану, они должны быть закрыты. Это требование обязательное. С точки зрения пожарной безопасности, они не должны быть загромождены. И такое сплошь и рядом: противоречащие друг другу требования».
За последние 15 лет в крупных пожарах с многочисленными жертвами чаще всего виновными признавались руководители (если речь шла о госучреждениях). Если же здание было частным — собственники и арендаторы помещений, руководители фирм. Представители проверяющих органов были осуждены единственный раз — после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Два инспектора пожарнадзора получили реальные сроки, а главный госинспектор Пермского края заплатил штраф в 70 тысяч рублей и на три года лишился права занимать государственные должности. Срок давно прошел.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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