Дымовая завеса: насколько безопасны российские ТЦ

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кадры, снятые внутри «Зимней вишни», — самые объективные свидетели того, что происходило во время пожара. Организованной эвакуации не было. Те, кому посчастливилось оказаться внизу, в растерянности стояли прямо у дверей. Действия охранников поражают своей некомпетентностью: выключили систему оповещения, покинули здание одними из первых. Впрочем, даже профессионалы из другого частного охранного предприятия уверяют, что ничего удивительного в этом нет., коммерческий директор ЧОП: «Можно сказать, что пожарная безопасность — это не главная задача охранного предприятия. Поэтому ей может уделяться не основное значение. К сожалению, это так. В первую очередь, за пожарную безопасность несет ответственность администрация охраняемого объекта».Сейчас уже не узнать, был ли подготовлен персонал и сотрудники ЧОПа для эвакуации при пожаре. Но работающие в этой сфере утверждают: хотя все действия должны быть отрепетированы, ни охранные предприятие, ни собственники зданий не утруждают себя этим.Хотя, если верить выписке, в 2016 году государственный инспектор в течение двадцати дней должна была проверять «Зимнюю вишню» на готовность к пожару. Фактическое время проверки — два часа. Но как можно за два часа проверить, чтобы и персонал был готов, и система пожаротушения работала, и сигнализация была включена, и запасные выходы не заперты?25 марта стальные двери упорно удерживали тех, кто оказался в горящем здании. Сотрудники МЧС нашли, по меньшей мере, 15 тел возле запертых выходов. Зачем их вообще держат на замке?, предприниматель: «Если вы хотите поставить ваш объект под охрану, они должны быть закрыты. Это требование обязательное. С точки зрения пожарной безопасности, они не должны быть загромождены. И такое сплошь и рядом: противоречащие друг другу требования».За последние 15 лет в крупных пожарах с многочисленными жертвами чаще всего виновными признавались руководители (если речь шла о госучреждениях). Если же здание было частным — собственники и арендаторы помещений, руководители фирм. Представители проверяющих органов были осуждены единственный раз — после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Два инспектора пожарнадзора получили реальные сроки, а главный госинспектор Пермского края заплатил штраф в 70 тысяч рублей и на три года лишился права занимать государственные должности. Срок давно прошел.