Пожар в жилом доме в Ростове-на-Дону потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в центре
Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Представитель городской администрации заявил, что жильцов аварийного дома переселят в маневренный фонд, передает ТАСС.
Представитель администрации: «Маневренный фонд будет предоставлен жильцам, квартирами обеспечат. Они будут как собственники принимать решение, либо будут оставаться далее в маневренном фонде, либо вернутся в свои квартиры. Дом признан аварийным, проживает 73 жителя. В рамках программы дом подлежит расселению, готовятся нормативно-правовые акты на выкуп помещений».
Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на третьем этаже жилого дома в центре Ростова-на-Дону. Всех жильцов — около 20 человек — эвакуировали. Площадь пожара составляла 150 кв. м.
Представитель администрации: «Маневренный фонд будет предоставлен жильцам, квартирами обеспечат. Они будут как собственники принимать решение, либо будут оставаться далее в маневренном фонде, либо вернутся в свои квартиры. Дом признан аварийным, проживает 73 жителя. В рамках программы дом подлежит расселению, готовятся нормативно-правовые акты на выкуп помещений».
Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на третьем этаже жилого дома в центре Ростова-на-Дону. Всех жильцов — около 20 человек — эвакуировали. Площадь пожара составляла 150 кв. м.
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