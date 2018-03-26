Шуберт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Шуберт 16+
    •  

    Пожар произошел в подмосковном детском реабилитационном центре

    комментировать

    Пожар произошел в подмосковном детском реабилитационном центре

    Пожар произошел в подмосковном детском реабилитационном центре

    Пожар произошел в «Сергиево-Посадском социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних». Из здания центра эвакуированы более 20 пациентов.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в настоящее время возгорание ликвидировано.

    Источник: «Возгорание в доме 9а на ул. Институтской в поселке Реммаш Сергиево-Посадского района Московской области ликвидировано».

    По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru