Пожар произошел в подмосковном детском реабилитационном центре

Пожар произошел в
«Сергиево-Посадском социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних». Из здания центра эвакуированы более 20 пациентов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в настоящее время возгорание ликвидировано.
Источник: «Возгорание в доме 9а на ул. Институтской в поселке Реммаш Сергиево-Посадского района Московской области ликвидировано».
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.
Источник: «Возгорание в доме 9а на ул. Институтской в поселке Реммаш Сергиево-Посадского района Московской области ликвидировано».
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.
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