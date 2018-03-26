Задержан отключивший систему оповещения в кемеровском ТЦ сотрудник ЧОПа

В Кемерове задержан сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения».
На данный момент опознаны тела 25 погибших в результате трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Совладелец ТЦ миллиардер Денис Штенгелов заявил, что его компания выделит по 3 миллиона рублей родственникам каждого из погибших при пожаре.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения.
На данный момент опознаны тела 25 погибших в результате трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Совладелец ТЦ миллиардер Денис Штенгелов заявил, что его компания выделит по 3 миллиона рублей родственникам каждого из погибших при пожаре.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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