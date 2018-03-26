Исландские власти не поедут на ЧМ-2018 в Россию

Исландия приостановит двусторонние контакты с РФ на высоком уровне. Об этом заявил посол России в стране Антон Васильев.
По словам Васильева, сегодня он обсуждал с министром иностранных дел Исландии Гудлсйгуром Тором Тордарсоном ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает ТАСС.
Антон Васильев: «Что касается конкретных мер, которые были объявлены, речь идет о том, что Исландия до прояснения ситуации временно откладывает весь двусторонний диалог на высоком уровне с руководством России. Соответственно, руководители Исландии также не посетят чемпионат мира по футболу этим летом».
По словам дипломата, до главы МИД Исландии была доведена позиция Москвы в связи с так называемым делом Скрипаля.
Ранее сообщалось, что США, Канада, Украина и целый ряд европейских стран высылают российских дипломатов. Таким образом западные страны решили поддержать Великобританию, взвалившую вину за отравление Сергея Скрипаля на Москву. Российские власти причастность к инциденту неоднократно отвергали.
Антон Васильев: «Что касается конкретных мер, которые были объявлены, речь идет о том, что Исландия до прояснения ситуации временно откладывает весь двусторонний диалог на высоком уровне с руководством России. Соответственно, руководители Исландии также не посетят чемпионат мира по футболу этим летом».
По словам дипломата, до главы МИД Исландии была доведена позиция Москвы в связи с так называемым делом Скрипаля.
Ранее сообщалось, что США, Канада, Украина и целый ряд европейских стран высылают российских дипломатов. Таким образом западные страны решили поддержать Великобританию, взвалившую вину за отравление Сергея Скрипаля на Москву. Российские власти причастность к инциденту неоднократно отвергали.
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