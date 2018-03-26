СК проверяет информацию о падении сосульки на беременную москвичку

Следователи проверяют информацию о пострадавшей из-за падения сосульки беременной женщине.

По предварительным данным, пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу после того, как на нее упала сосулька.



Юлия Иванова, старший помощник ГСУ СК по Москве: «Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве организована доследственная проверка».



По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи дадут правовую оценку работе должностных лиц, ответственных за содержание придомовых территорий.

