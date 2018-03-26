В Петербурге готовятся в навигации

Сегодня ночью произведут технологическую разводку трех городских мостов через Неву.

Петербургский «Мостотрест» сообщает, что в ночь с 26 на 27 марта поднимутся первые пролеты мостов. Это будет технологическая разводка трех городских переправ.



Мост Александра Невского будет недоступен для автомобилистов с 02:20 до 05:10, а Благовещенский и Тучков разведутся за ночь дважды. Благовещенский — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, а Тучков — с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55.



Официально же старт навигации на Неве намечен на 10 апреля, на рукавах Невы — 20 апреля.