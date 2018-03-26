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    В Петербурге готовятся в навигации. Санкт-Петербург, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге готовятся в навигации

    В Петербурге готовятся в навигации

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    В Петербурге готовятся в навигации

    В Петербурге готовятся в навигации

    В Петербурге готовятся в навигации

      Сегодня ночью произведут технологическую разводку трех городских мостов через Неву.

      Петербургский «Мостотрест» сообщает, что в ночь с 26 на 27 марта поднимутся первые пролеты мостов. Это будет технологическая разводка трех городских переправ.

      Мост Александра Невского будет недоступен для автомобилистов с 02:20 до 05:10, а Благовещенский и Тучков разведутся за ночь дважды. Благовещенский — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, а Тучков — с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55.

      Официально же старт навигации на Неве намечен на 10 апреля, на рукавах Невы — 20 апреля.

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