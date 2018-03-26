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    В Российском этнографическом музее восстановят исторические окна и паркет. Санкт-Петербург, выставки и музеи, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Российском этнографическом музее восстановят исторические окна и паркет

    В Российском этнографическом музее восстановят исторические окна и паркет

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    В Российском этнографическом музее восстановят исторические окна и паркет

    В Российском этнографическом музее восстановят исторические окна и паркет

    В Российском этнографическом музее восстановят исторические окна и паркет

      Мастера приступают к подготовительной стадии работ в Этнографическом музее Санкт-Петербурга. Основной этап реставрации начнется через год.

      В Этнографическом музее станет светлее. В ходе предстоящей реставрации решено открыть исторические оконные проемы и арки, которые сейчас заставлены экспонатами и ширмами. А чтобы дневной свет не портил древние предметы быта, окна покроют специальной пленкой.

      Но прежде чем приступить к реставрации, которая начнется через год, надо выполнить предварительные работы. Сегодня специалисты рулетками обмерили стены в четырех залах, зафиксировали все протечки и трещины.

      Например, в зале «Русские» все инженерные сети проложены наружным способом. Их надо будет убрать, а затем вмонтировать в стены. Большой интерес для реставраторов представляют полы Этнографического музея. В одном зале под ногами мозаичные вкрапления в бетоне, в другом — уникальный паркет, который уложен на асфальт.

      Высохший асфальт заменят более долговечным новым материалом, но форму паркетных плашек сохранят. Задача реставраторов — восстановить здание именно таким, каким его задумал архитектор Свиньин.

      Понедельник — самое жаркое время для реставраторов, потому что в музее выходной. В остальные дни приходится считаться с посетителями, чтобы их не беспокоить.

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