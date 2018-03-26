Шуберт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Шуберт 16+
    •  
    В центре Грозного потушили полыхающую многоэтажку. Грозный, пожары, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Грозного потушили полыхающую многоэтажку

    В центре Грозного потушили полыхающую многоэтажку

    комментировать
    • Фото: @vendetta.tut, @zamishka__95 / instagram.com
    В центре Грозного потушили полыхающую многоэтажку

    В центре Грозного потушили полыхающую многоэтажку

    В центре Грозного потушили полыхающую многоэтажку
    • Фото: @vendetta.tut, @zamishka__95 / instagram.com

      • Пожар в многоэтажном здании на проспекте Кадырова в Грозном полностью потушен.

      Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС, пожар был ликвидирован в 19:46.

      смотретьНа проспекте Кадырова в Грозном загорелась многоэтажка
      На проспекте Кадырова в Грозном загорелась многоэтажка
      Ранее сообщалось, что у 12-этажного жилого дома загорелось чердачное помещение. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru