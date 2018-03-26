В центре Грозного потушили полыхающую многоэтажку

Пожар в многоэтажном здании на проспекте Кадырова в Грозном полностью потушен.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС, пожар был ликвидирован в 19:46.
Ранее сообщалось, что у 12-этажного жилого дома загорелось чердачное помещение. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что у 12-этажного жилого дома загорелось чердачное помещение. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
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