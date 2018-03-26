В Ростове-на-Дону горит жилой дом

Пожар вспыхнул четырехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону . Возгорание началось на третьем этаже. На место прибыли спасатели.

Марина Абрамченко, представитель ГУ МЧС России по Ростовской области: «19:47 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: Социалистическая, 128».



По ее словам, в тушении пожара участвуют 52 специалиста и 13 единиц техники. Жильцов дома — около 20 человек — эвакуировали. По данным МЧС, пострадавших нет.

