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    В Ростове-на-Дону горит жилой дом

    1 комментарий
    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> горит жилой дом

    В Ростове-на-Дону горит жилой дом

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> горит жилой дом
  • Фото: 1rnd.ru

    • Пожар вспыхнул четырехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Возгорание началось на третьем этаже. На место прибыли спасатели.

    Марина Абрамченко, представитель ГУ МЧС России по Ростовской области: «19:47 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: Социалистическая, 128».

    По ее словам, в тушении пожара участвуют 52 специалиста и 13 единиц техники. Жильцов дома — около 20 человек — эвакуировали. По данным МЧС, пострадавших нет.

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