В храмах Петербурга помолятся за души погибших в кемеровском пожаре

Панихиды пройдут 27 марта во всех церквях Северной столицы.
Во всех храмах и монастырях Петербурга завтра пройдут панихиды по погибшим в торговом центре в Кемерове. Также будут отслужены молебны о выздоровлении людей, пострадавших в страшном пожаре. Сегодня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий дал соответствующее благословение. В Казанском кафедральном соборе служба начнется в 11:00.
Тем временем губернаторы Петербурга и Ленобласти распорядились провести проверку систем противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах. Основное внимание при проверке систем автоматического пожаротушения и сигнализации решено уделить именно ТРК и их зонам для маленьких посетителей.
Петербуржцы соболезнуют кемеровчанам. В социальных сетях с хештегом #кемеровомыстобой публикуются сотни постов со словами поддержки.
По последним данным, жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой.
Владимир Пучков также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ «Зимняя вишня» будет снесена.
Тем временем губернаторы Петербурга и Ленобласти распорядились провести проверку систем противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах. Основное внимание при проверке систем автоматического пожаротушения и сигнализации решено уделить именно ТРК и их зонам для маленьких посетителей.
Петербуржцы соболезнуют кемеровчанам. В социальных сетях с хештегом #кемеровомыстобой публикуются сотни постов со словами поддержки.
По последним данным, жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой.
Владимир Пучков также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ «Зимняя вишня» будет снесена.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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