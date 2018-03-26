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    В храмах Петербурга помолятся за души погибших в кемеровском пожаре. Санкт-Петербург, Кемерово, соцсети, Ленинградская область, расследование, пожары, православие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ храмах Петербурга помолятся за души погибших в кемеровском пожаре

    В храмах Петербурга помолятся за души погибших в кемеровском пожаре

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    В храмах Петербурга помолятся за души погибших в кемеровском пожаре

    В храмах Петербурга помолятся за души погибших в кемеровском пожаре

    В храмах Петербурга помолятся за души погибших в кемеровском пожаре

      Панихиды пройдут 27 марта во всех церквях Северной столицы.

      Во всех храмах и монастырях Петербурга завтра пройдут панихиды по погибшим в торговом центре в Кемерове. Также будут отслужены молебны о выздоровлении людей, пострадавших в страшном пожаре. Сегодня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий дал соответствующее благословение. В Казанском кафедральном соборе служба начнется в 11:00.

      Тем временем губернаторы Петербурга и Ленобласти распорядились провести проверку систем противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах. Основное внимание при проверке систем автоматического пожаротушения и сигнализации решено уделить именно ТРК и их зонам для маленьких посетителей.

      Петербуржцы соболезнуют кемеровчанам. В социальных сетях с хештегом #кемеровомыстобой публикуются сотни постов со словами поддержки.

      По последним данным, жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой.

      Владимир Пучков также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ «Зимняя вишня» будет снесена.






      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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