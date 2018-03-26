Родственники погибших при пожаре в Кемерове рассказали о трагедии

Трагедия в Кемерове стала большой личной драмой для сотен людей. Это семьи, потерявшие детей, молодая учительница, погибшая вместе со своими учениками, и дети, которые лишились родителей. Те, кому удалось выбраться из горящего здания, говорят, что спаслись просто чудом.
Пожарной тревоги не было, сеанс фильма продолжался как ни в чем не бывало. Но многие дети уже поняли: живыми из кинозала выйти вряд ли удастся. До утра в списках пропавших без вести числились 69 человек.
Сергей Черников — один из тех, кто был в этом же списке и сумел спастись. В кинозале осталась его дочь и еще семеро детей из одного класса. Этот 5-й класс из небольшой школы поселка Трещевский был очень дружным. Об этом рассказала бабушка одной из учениц — Татьяны Курчевской. Дети вместе учились, отдыхали, занимались танцами. Ее внучка — племянница губернатора Амана Тулеева.
Эта трагедия стала личной для многих сибиряков. За судьбой 11-летнего Серёжи, который выпрыгнул из горящего здания, сейчас следит вся страна. Мальчик в реанимации в тяжелом состоянии. Он еще не знает, что потерял всю семью. Маме, папе и младшей сестре, которые находились в момент пожара в игровой комнате, спастись не удалось.
В списках погибших и пропавших без вести — целые семьи. Семья Востриковых — мама и трое детей. Для младшего — двухлетнего Ромы — это был первый поход в кинотеатр.
Родственник погибших: «Когда они звонили и прощались с нами, слова были такие : „Нас здесь заперли, мы задыхаемся, спасите нас“».
Антон Мухин пошел смотреть мультфильм вместе с пятилетним сыном Ратибором. Мама Екатерина осталась дома готовить ужин. Мальчик в первые часы после трагедии значился в списках выживших. Но спустя сутки ее пригласили в морг на опознание сына и мужа.
Екатерина Мухина: «Мы обнялись на пороге и сын сказал: „Мама, отдыхай, мы скоро придем и будем с тобой сказку слушать“».
Домой она пока не может вернуться. Вся ее жизнь разделилась на «до» и «после». Как и для других кемеровчан, чьи близкие не вернулись домой.
Сергей Черников — один из тех, кто был в этом же списке и сумел спастись. В кинозале осталась его дочь и еще семеро детей из одного класса. Этот 5-й класс из небольшой школы поселка Трещевский был очень дружным. Об этом рассказала бабушка одной из учениц — Татьяны Курчевской. Дети вместе учились, отдыхали, занимались танцами. Ее внучка — племянница губернатора Амана Тулеева.
Эта трагедия стала личной для многих сибиряков. За судьбой 11-летнего Серёжи, который выпрыгнул из горящего здания, сейчас следит вся страна. Мальчик в реанимации в тяжелом состоянии. Он еще не знает, что потерял всю семью. Маме, папе и младшей сестре, которые находились в момент пожара в игровой комнате, спастись не удалось.
В списках погибших и пропавших без вести — целые семьи. Семья Востриковых — мама и трое детей. Для младшего — двухлетнего Ромы — это был первый поход в кинотеатр.
Родственник погибших: «Когда они звонили и прощались с нами, слова были такие : „Нас здесь заперли, мы задыхаемся, спасите нас“».
Антон Мухин пошел смотреть мультфильм вместе с пятилетним сыном Ратибором. Мама Екатерина осталась дома готовить ужин. Мальчик в первые часы после трагедии значился в списках выживших. Но спустя сутки ее пригласили в морг на опознание сына и мужа.
Екатерина Мухина: «Мы обнялись на пороге и сын сказал: „Мама, отдыхай, мы скоро придем и будем с тобой сказку слушать“».
Домой она пока не может вернуться. Вся ее жизнь разделилась на «до» и «после». Как и для других кемеровчан, чьи близкие не вернулись домой.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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