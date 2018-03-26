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    Советник Порошенко назвал «толпой идиотов» недовольных киевскими властями

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    • Фото: Aleksandr Andreiko
    Советник Порошенко назвал «толпой идиотов» недовольных киевскими властями

    Советник Порошенко назвал «толпой идиотов» недовольных киевскими властями

    Советник Порошенко назвал «толпой идиотов» недовольных киевскими властями
  • Фото: Aleksandr Andreiko

    • Люди, не одобряющие действия украинских властей, являются врагами и идиотами. Такое мнение выразил советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

    На своей странице в Facebook людей Бирюков назвал «гигантской толпой идиотов» людей, винящих власти в проблемах Украины.

    Юрий Бирюков: «Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги».

    По мнению Бирюкова, на самом деле проблемы страны якобы связаны с вооруженным конфликтом в Донбассе и действиями России. Власти же Бирюков оправдал. В частности, он указал, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.

    Четыре года войны. Потеря части территории, потеря части экономики, разрыв торговых связей, жесточайшее наследие…

    Опубликовано Юрием Бирюковым 25 марта 2018 г.

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