Советник Порошенко назвал «толпой идиотов» недовольных киевскими властями

Четыре года войны. Потеря части территории, потеря части экономики, разрыв торговых связей, жесточайшее наследие… Опубликовано Юрием Бирюковым 25 марта 2018 г.

На своей странице в Facebook людей Бирюков назвал «гигантской толпой идиотов» людей, винящих власти в проблемах Украины.: «Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги».По мнению Бирюкова, на самом деле проблемы страны якобы связаны с вооруженным конфликтом в Донбассе и действиями России. Власти же Бирюков оправдал. В частности, он указал, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.