На проспекте Кадырова в Грозном загорелась многоэтажка

На крыше многоэтажного здания в центре Грозного произошел пожар. Об этом сообщили в
пресс-службе республиканского управления МЧС.
Из сообщения пресс-службы: «На данный момент горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома по адресу: проспект Кадырова, 42. (В тушении) задействовано шесть единиц техники и 30 человек».
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Группировка спасателей на месте происшествия наращивается, передает ТАСС.
Между тем из торгового центра, расположенного рядом с горящим зданием, эвакуировали людей. Магазины закрыли. Об этом сообщили в администрации ТЦ.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Группировка спасателей на месте происшествия наращивается, передает ТАСС.
Между тем из торгового центра, расположенного рядом с горящим зданием, эвакуировали людей. Магазины закрыли. Об этом сообщили в администрации ТЦ.
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