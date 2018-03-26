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    На проспекте Кадырова в Грозном загорелась многоэтажка. Грозный, Чечня, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа проспекте Кадырова в Грозном загорелась многоэтажка

    На проспекте Кадырова в Грозном загорелась многоэтажка

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    • Фото: instagram.com
    На проспекте Кадырова в Грозном загорелась многоэтажка

    На проспекте Кадырова в Грозном загорелась многоэтажка

    На проспекте Кадырова в Грозном загорелась многоэтажка
    • Фото: instagram.com

      • На крыше многоэтажного здания в центре Грозного произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

      Из сообщения пресс-службы: «На данный момент горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома по адресу: проспект Кадырова, 42. (В тушении) задействовано шесть единиц техники и 30 человек».

      По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Группировка спасателей на месте происшествия наращивается, передает ТАСС.

      Между тем из торгового центра, расположенного рядом с горящим зданием, эвакуировали людей. Магазины закрыли. Об этом сообщили в администрации ТЦ.



      #пожар #чечня #Россия

      Публикация от Lom-Ali (@lomali583)

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