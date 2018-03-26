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    Самолет получил повреждение при перелете из Парижа в Орийак

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    • Фото: @pht7515 / twitter.com
    Самолет получил повреждение при перелете из Парижа в Орийак

    Самолет получил повреждение при перелете из Парижа в Орийак

    Самолет получил повреждение при перелете из Парижа в Орийак
  • Фото: @pht7515 / twitter.com

    • После приземления пассажиры увидели большую вмятину в обшивке самолета.

    Инцидент произошел накануне с самолетом французской региональной авиакомпании Hop!, которая является дочерним предприятием Air France, во время регулярного рейса из Парижа в Орийак.

    По словам пассажиров, ЧП случилось в середине полета. Они услышали громкий шум от удара. Но члены экипажа их успокоили. Как заявил пилот, в самолет мог врезаться гусь, так как в это время года много перелетных птиц, передает France Info.

    Самолет вылетел из парижского аэропорта Орли. На борту находились около 50 пассажиров. После приземления в Орийаке выходившие из салона люди увидели в обшивке самолета большую вмятину там, где фюзеляж соединяется с крылом. Пассажиры признались: увидев, с какой дырой они проделали часть полета, они были по-настоящему испуганы.

    Запланированный на 26 марта полет ATR-42 был отменен. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

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