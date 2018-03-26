Самолет получил повреждение при перелете из Парижа в Орийак

После приземления пассажиры увидели большую вмятину в обшивке самолета.
Инцидент произошел накануне с самолетом французской региональной авиакомпании Hop!, которая является дочерним предприятием Air France, во время регулярного рейса из Парижа в Орийак.
По словам пассажиров, ЧП случилось в середине полета. Они услышали громкий шум от удара. Но члены экипажа их успокоили. Как заявил пилот, в самолет мог врезаться гусь, так как в это время года много перелетных птиц, передает France Info.
Самолет вылетел из парижского аэропорта Орли. На борту находились около 50 пассажиров. После приземления в Орийаке выходившие из салона люди увидели в обшивке самолета большую вмятину там, где фюзеляж соединяется с крылом. Пассажиры признались: увидев, с какой дырой они проделали часть полета, они были по-настоящему испуганы.
Запланированный на 26 марта полет ATR-42 был отменен. Ведется расследование обстоятельств инцидента.
По словам пассажиров, ЧП случилось в середине полета. Они услышали громкий шум от удара. Но члены экипажа их успокоили. Как заявил пилот, в самолет мог врезаться гусь, так как в это время года много перелетных птиц, передает France Info.
Самолет вылетел из парижского аэропорта Орли. На борту находились около 50 пассажиров. После приземления в Орийаке выходившие из салона люди увидели в обшивке самолета большую вмятину там, где фюзеляж соединяется с крылом. Пассажиры признались: увидев, с какой дырой они проделали часть полета, они были по-настоящему испуганы.
Запланированный на 26 марта полет ATR-42 был отменен. Ведется расследование обстоятельств инцидента.
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