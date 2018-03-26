Старейшая оружейная компания США объявила себя банкротом

Старейшая оружейная компания США Remington подала в суд заявление о банкротстве.
Свою первую винтовку оружейники из Remington изготовили в 1816 году. Более половины боеприпасов, которые США использовали в двух мировых войнах, — тоже их работа.
Но в последние годы продажи падали. Не помог даже приход к власти Дональда Трампа — известного поборника личного оружия. А после февральской трагедии во Флориде даже Трамп призвал ужесточить контроль и поднять возрастной ценз до 21 года.
Истории с массовой стрельбой создали негативный информационный фон, тем более что в ряде случаев использовали именно оружие от Remington, и на компанию подали иски. Долгов у них — почти на миллиард долларов.
Теперь компания перейдет под контроль кредиторов, которые вряд ли получат более 25 центов на доллар долга. После реструктуризации Remington продолжит производство оружия.
Но в последние годы продажи падали. Не помог даже приход к власти Дональда Трампа — известного поборника личного оружия. А после февральской трагедии во Флориде даже Трамп призвал ужесточить контроль и поднять возрастной ценз до 21 года.
Истории с массовой стрельбой создали негативный информационный фон, тем более что в ряде случаев использовали именно оружие от Remington, и на компанию подали иски. Долгов у них — почти на миллиард долларов.
Теперь компания перейдет под контроль кредиторов, которые вряд ли получат более 25 центов на доллар долга. После реструктуризации Remington продолжит производство оружия.
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