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    Папа римский выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове. Кемеровская область, папа римский, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПапа римский выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

    Папа римский выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

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    Папа римский выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

    Папа римский выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

    Папа римский выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

      Папа римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

      Понтифик глубоко опечален трагедией и особенно известием о гибели детей, говорится в телеграмме из Ватикана.

      Из послания: «Папа римский глубоко опечален тем, что произошло в торговом комплексе „Зимняя вишня“ в Кемерове, и выражает свои соболезнования близким погибших в этом трагическом инциденте. Понтифик особенно опечален известием о гибели многочисленных детей, за души которых неустанно молится. Франциск выражает сочувствие и солидарность властям и спасателям, которые помогают пострадавшим и продолжают поиск пропавших без вести».

      Соболезнования в связи с ЧП в Кемерове приходят со всего мира. «Народ Германии скорбит вместе с вами», — написала глава правительства ФРГ Ангела Меркель в телеграмме на имя Владимира Путина.

      Слова поддержки родственникам и близким жертв трагедии передал канцлер Австрии Себастьян Курц. Телеграммы со словами сочувствия поступили также от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, председателя КНР Си Цзиньпина, от президентов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии и Литвы.

      Соболезнования пострадавшим при пожаре выразили главы внешнеполитических ведомств Бельгии, Греции, Турции, Латвии, Болгарии и Эстонии, представители международных организаций ОБСЕ, Совета Европы, Межпарламентской ассамблеи, посольства США, Великобритании и Франции.

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.



      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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