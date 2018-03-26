Папа римский выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Понтифик глубоко опечален трагедией и особенно известием о гибели детей, говорится в телеграмме из Ватикана.: «Папа римский глубоко опечален тем, что произошло в торговом комплексе „Зимняя вишня“ в Кемерове, и выражает свои соболезнования близким погибших в этом трагическом инциденте. Понтифик особенно опечален известием о гибели многочисленных детей, за души которых неустанно молится. Франциск выражает сочувствие и солидарность властям и спасателям, которые помогают пострадавшим и продолжают поиск пропавших без вести».Соболезнования в связи с ЧП в Кемерове приходят со всего мира. «Народ Германии скорбит вместе с вами», — написала глава правительства ФРГ Ангела Меркель в телеграмме на имя Владимира Путина.Слова поддержки родственникам и близким жертв трагедии передал канцлер Австрии Себастьян Курц. Телеграммы со словами сочувствия поступили также от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, председателя КНР Си Цзиньпина, от президентов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии и Литвы.Соболезнования пострадавшим при пожаре выразили главы внешнеполитических ведомств Бельгии, Греции, Турции, Латвии, Болгарии и Эстонии, представители международных организаций ОБСЕ, Совета Европы, Межпарламентской ассамблеи, посольства США, Великобритании и Франции.