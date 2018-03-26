Президент «Республики кошек» передал власть Полю Сезанну

В известном петербургском котокафе сменилась власть. Вместо Валлен-Деламота выбрали Поля Сезанна. Инаугурация прошла сегодня.

Сегодня вести светские беседы не желали оба кота. Деламот и Сезанн старались побыстрее закончить с формальностями. После передачи ключей разошлись в разные стороны.



Чтобы не сделал Поль Сезанн в будущем, он уже вошел в историю. Свое президентство начал с открытия «Республики котят». Как и обещал в своей предвыборной кампании. Для маленьких жителей, а возможно, и для своего будущего преемника он создал очень комфортную среду. Здесь тепло, светло и вкусно кормят. А маленькие девочки шьют мягкие подушечки.



Первыми жителями нового пространства стали пятеро котят. Им всего по полмесяца. И несмотря на то, что единственное желание, когда видишь этих малышей, потрогать и погладить их, этого делать нельзя. Ради безопасности зверят контакт с людьми исключен.



Пока котята маленькие, им невозможно сделать прививки. Поэтому их и поместили за стекло. Но за жизнью подопечных «Республики» можно наблюдать онлайн. В помещении установлена камера. Конечно, сделано это не столько ради шоу, а чтобы малыши обрели свой настоящий дом, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.