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    И физик, и лирик: Александр Городницкий празднует 85-летие. Санкт-Петербург, литература, поэзия и поэты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИ физик, и лирик: Александр Городницкий празднует 85-летие

    И физик, и лирик: Александр Городницкий празднует 85-летие

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    И физик, и лирик: Александр Городницкий празднует 85-летие

    И физик, и лирик: Александр Городницкий празднует <nobr>85-летие</nobr>

      Физик, бард и поэт родом из Петербурга отмечает юбилей.

      Один из основоположников жанра бардовской музыки в России, геофизик Александр Городницкий делился сегодня своими воспоминаниями и личными впечатлениями. Поэт отмечает 85-летие и говорит, что не знает, кого благодарить за столь долгую, непростую, но невероятно интересную жизнь.

      Городницкий провел 20 лет на Крайнем Севере, побывал в Антарктиде, опускался на океанское дно и написал десятки песен и стихов, которые вошли в золотой литературно-музыкальный фонд.

      Александр Городницкий невероятно рад, что к его юбилею удалось провести международный конкурс детского творчества. В связи молодежи с его творчеством он видит особый смысл.

      Городницкий по-прежнему остается одним из самых ярых защитников Петербурга — Ленинграда. Он неоднократно высказывался о судьбе Исаакиевского собора, Публичной библиотеки и Пулковской обсерватории.

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