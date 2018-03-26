И физик, и лирик: Александр Городницкий празднует 85-летие

Физик, бард и поэт родом из Петербурга отмечает юбилей.

Один из основоположников жанра бардовской музыки в России, геофизик Александр Городницкий делился сегодня своими воспоминаниями и личными впечатлениями. Поэт отмечает 85-летие и говорит, что не знает, кого благодарить за столь долгую, непростую, но невероятно интересную жизнь.



Городницкий провел 20 лет на Крайнем Севере, побывал в Антарктиде, опускался на океанское дно и написал десятки песен и стихов, которые вошли в золотой литературно-музыкальный фонд.



Александр Городницкий невероятно рад, что к его юбилею удалось провести международный конкурс детского творчества. В связи молодежи с его творчеством он видит особый смысл.



Городницкий по-прежнему остается одним из самых ярых защитников Петербурга — Ленинграда. Он неоднократно высказывался о судьбе Исаакиевского собора, Публичной библиотеки и Пулковской обсерватории.