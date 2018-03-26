Эмир Катара в беседе с Путиным отметил роль России в решении проблем арабского мира

Владимир Путин принял в Кремле эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Первым делом шейх выразил российскому лидеру соболезнования в связи с трагедией в Кемерове, после чего стороны перешли к обсуждению двусторонней повестки.

Эмир Катара отметил весомую роль России в решении проблем арабского мира.



Тамим Бен Хамад Аль Тани: «Мы рассчитываем на наших российских друзей, с которыми мы сотрудничаем, зная, что Россия играет значительную роль в том, что касается решения проблем арабского мира. У вас исторические отношения со странами арабского мира, и мы отмечаем ту роль, которую вы играете с тем, чтобы помогать решать проблемы некоторых наших стран».



Владимир Путин в свою очередь отметил развитие отношений между Россией и Катаром и хорошую тенденцию для роста товарооборота.



Владимир Путин: «Отношения между нашими странами постоянно развиваются, мы с вами находимся в контакте постоянно. За прошлый год подрос товарооборот, но он, правда, в абсолютных величинах не соответствует нашим возможностям, но тенденция очень хорошая. Развивается инвестиционное взаимодействие».



В ответ на это эмир Катара констатировал, что Россию и Катар «связывают крепкие отношения и существует взаимное доверие», но при этом признал необходимость «двигаться дальше».