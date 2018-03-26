Петербургских собак начали бесплатно прививать от бешенства

Ветеринары просят владельцев, которые еще не обезопасили своих питомцев от инфекционного заболевания, не игнорировать профилактику смертельно опасного вируса, который передается и человеку.

Кроме городской ветстанции прививку можно сделать в любой районной государственной клинике. Для этого хозяин должен предъявить свою городскую прописку и здорового питомца. Впрочем, предлагаемые услуги не ограничиваются лишь вакциной против бешенства. Прививаемое животное также можно чипировать.



Управление ветеринарии надеется, что сможет таким образом стимулировать владельцев активнее чипировать своих питомцев. Эта мера помогает контролировать численность безнадзорных животных и оперативно находить их при происшествиях.



В прошлом году процедуру вакцинации и чипирования прошли 70 тысяч собак. В этом ветеринары готовы привить и пометить 80 тысяч домашних питомцев. А если все-таки животное заразилось бешенством, болезнь развивается в течение недели и заканчивается летальным исходом. Спасти его не удается.