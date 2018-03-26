Пожар в Кемерове: Пучков исключил версию теракта

Поисковые работы в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» продолжаются. Спасатели разбирают завалы на выгоревших этажах.
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой.
Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту, передает ТАСС.
Владимир Пучков: «Группировка сил работает в круглосуточном режиме, работы не останавливаются, они будут проводиться столько, сколько нужно».
Как отметил министр, первый и второй этажи здания полностью расчищены. Но сохраняется угроза обрушений, поэтому работа спасателей ведется в сложных условиях. Необходимо укрепить конструкции в здании сгоревшего ТЦ, чтобы продолжать поисковую операцию.
Владимир Пучков: «Будет продолжаться работа по укреплению основных конструкций. Сформирован резерв сил, который будет привлекаться как для укрепления конструкций, так и подготовки предпроектных решений».
Также Пучков подтвердил, что жертвами пожара стали 64 человека, но тела шестерых погибших еще не подняты из-под завалов в сгоревшем ТЦ. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Власти обещают оказать поддержку семьям жертв и пострадавшим, в том числе материальную. Тем временем местные жители несут цветы к сгоревшему ТЦ. Как выяснило следствие, в здании было множество нарушений требований пожарной безопасности.
Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту, передает ТАСС.
Владимир Пучков: «Группировка сил работает в круглосуточном режиме, работы не останавливаются, они будут проводиться столько, сколько нужно».
Как отметил министр, первый и второй этажи здания полностью расчищены. Но сохраняется угроза обрушений, поэтому работа спасателей ведется в сложных условиях. Необходимо укрепить конструкции в здании сгоревшего ТЦ, чтобы продолжать поисковую операцию.
Владимир Пучков: «Будет продолжаться работа по укреплению основных конструкций. Сформирован резерв сил, который будет привлекаться как для укрепления конструкций, так и подготовки предпроектных решений».
Также Пучков подтвердил, что жертвами пожара стали 64 человека, но тела шестерых погибших еще не подняты из-под завалов в сгоревшем ТЦ. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Власти обещают оказать поддержку семьям жертв и пострадавшим, в том числе материальную. Тем временем местные жители несут цветы к сгоревшему ТЦ. Как выяснило следствие, в здании было множество нарушений требований пожарной безопасности.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Комментарии