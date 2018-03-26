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    Пожар в Кемерове: Пучков исключил версию теракта

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Пожар в Кемерове: Пучков исключил версию теракта

    Пожар в Кемерове: Пучков исключил версию теракта

    Пожар в Кемерове: Пучков исключил версию теракта
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Поисковые работы в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» продолжаются. Спасатели разбирают завалы на выгоревших этажах.

    Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой.

    Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту, передает ТАСС.

    Владимир Пучков: «Группировка сил работает в круглосуточном режиме, работы не останавливаются, они будут проводиться столько, сколько нужно».

    Как отметил министр, первый и второй этажи здания полностью расчищены. Но сохраняется угроза обрушений, поэтому работа спасателей ведется в сложных условиях. Необходимо укрепить конструкции в здании сгоревшего ТЦ, чтобы продолжать поисковую операцию.

    Владимир Пучков: «Будет продолжаться работа по укреплению основных конструкций. Сформирован резерв сил, который будет привлекаться как для укрепления конструкций, так и подготовки предпроектных решений».

    Также Пучков подтвердил, что жертвами пожара стали 64 человека, но тела шестерых погибших еще не подняты из-под завалов в сгоревшем ТЦ. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.

    В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Власти обещают оказать поддержку семьям жертв и пострадавшим, в том числе материальную. Тем временем местные жители несут цветы к сгоревшему ТЦ. Как выяснило следствие, в здании было множество нарушений требований пожарной безопасности.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


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