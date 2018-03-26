Кто виноват: петербурженка получила тяжелейший перелом от упавшей с балкона льдины

Татьяна Митина и ее сестра пытаются найти виновных в трагедии, стоившей здоровья. 9 марта глыба льда, рухнувшая с 16-го этажа дома на проспекте Косыгина, чудом не убила Татьяну.

С двойным переломом руки девушку доставили в Александровскую больницу. Привезли случайные прохожие. Даже спустя две в половиной недели у пострадавшей сильные боли.



Татьяна Митина, пострадавшая: «Самочувствие у меня не очень. Рука болит. Без уколов и таблеток спать не могу. Мучаюсь».



Эта операция обошлась семье почти в 60 тысяч рублей. Сначала деньги пришлось занять у знакомых. Затем, чтобы рассчитаться с ними, мама-пенсионер оформила потребительский кредит. Чтобы полностью вылечить руку, эти затраты далеко не последние. Через год Татьяне предстоит еще одна операция по выемке пластины, которую установили после получения перелома.



Сразу после ЧП сестра Татьяны ощутила всю прелесть российской бюрократии. Найти того, кто виноват и, соответственно, кто возместит потраченные средства, оказалось делом непростым. Все переводят стрелки друг на друга.



Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Мол, нет умысла. Управляющая компания заявляет, что все вопросы к ЖСК. Но там утверждают, что несут ответственность лишь за уборку крыши. Она была чистая.



Анатолий Боев, председатель правления ЖСК: «Хозяин 239-й квартиры сделал у себя незаконное остекление балкона. Эти работы он не согласовал ни с правлением, ни с обслуживающей организацией. Ему сделали предписание, чтобы он снес крышу. Но физически на него воздействовать не могу».



Воздействовать физически в данном случае и не надо. Достаточно до конца выполнить свои обязанности как руководителя и добиться через полицию или через суд сноса незаконной конструкции. В итоге получились полумеры: предупредили и забыли о потенциальной проблеме.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Щербы.