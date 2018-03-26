Лондон приветствует «сильнейший сигнал для Москвы» от США и ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует решение США и ряда европейских стран выслать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля.
Как сообщил РИА Новости представитель канцелярии британского премьера, Мэй считает этот шаг союзников «сильнейшим сигналом для Москвы».
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы стоим плечом к плечу, отправляя очень жесткий сигнал России о том, что она не может продолжать попирать нормы международного закона».
В связи с делом Скрипаля в ближайшую неделю в Россию должны вернуться свыше 100 дипломатов. Самую масштабную высылку предприняли США: они выдворяют 46 человек из Вашингтона, двоих — из генерального консульства в Нью-Йорке, еще 12 — из российского постпредства при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
Из Канады, Франции, ФРГ и Польши выдворяются по четыре российских дипломата, из Литвы и Чехии — по три, из Нидерландов, Италии и Дании — по два. Эстонию, Латвию, Финляндию и Хорватию покинут по одному дипломату РФ. Президент Украины Пётр Порошенко объявил о выдворении 13 человек.
В Москве сообщили, что уже готовят адекватный ответ.
Первой российских дипломатов выслала Великобритания. Вскоре после инцидента со Скрипалем Лондон обвинил в причастности к этой атаке Россию и предписал 23 российским дипломатам покинуть королевство. В ответ из РФ были выслано аналогичное число британских дипломатов.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы стоим плечом к плечу, отправляя очень жесткий сигнал России о том, что она не может продолжать попирать нормы международного закона».
В связи с делом Скрипаля в ближайшую неделю в Россию должны вернуться свыше 100 дипломатов. Самую масштабную высылку предприняли США: они выдворяют 46 человек из Вашингтона, двоих — из генерального консульства в Нью-Йорке, еще 12 — из российского постпредства при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
Из Канады, Франции, ФРГ и Польши выдворяются по четыре российских дипломата, из Литвы и Чехии — по три, из Нидерландов, Италии и Дании — по два. Эстонию, Латвию, Финляндию и Хорватию покинут по одному дипломату РФ. Президент Украины Пётр Порошенко объявил о выдворении 13 человек.
В Москве сообщили, что уже готовят адекватный ответ.
Первой российских дипломатов выслала Великобритания. Вскоре после инцидента со Скрипалем Лондон обвинил в причастности к этой атаке Россию и предписал 23 российским дипломатам покинуть королевство. В ответ из РФ были выслано аналогичное число британских дипломатов.
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