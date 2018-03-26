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    Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях. валюта, Китай, нефть, экономика и бизнес, юань. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях

    Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях

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    Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях

    Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях

    Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях

      Китай запустил на Шанхайской бирже торги нефтяными фьючерсами в юанях.

      КНР в 2017 году стала крупнейшим импортером нефти, обойдя США, и поэтому Пекину нужен больший контроль над нефтяным ценообразованием. Китай надеется, что собственные нефтяные фьючерсы будут лучше отражать условия на азиатском рынке черного золота.

      Кроме того, запустив фьючерсы в юанях, Китай делает шаг к другой стратегической цели — повышению глобального статуса своей валюты.

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