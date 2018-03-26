В Кремле отреагировали на высылку российских дипломатов из США и ЕС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решение ряда стран выслать российских дипломатов.
Дмитрий Песков: «Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями».
В качестве причины высылки дипломатов называется дело Скрипаля. Хотя, как напомнил Песков, российская сторона не раз подчеркивала, что не имеет никакого отношения к покушению на бывшего шпиона. Он добавил, что в Москве, как и раньше, будут руководствоваться принципами взаимности.
Дмитрий Песков: «Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности».
По его словам, в России проанализируют ситуацию в связи с высылкой дипломатов из ряда стран. Затем МИД РФ представит Владимиру Путину предложения об ответных мерах, и именно президент примет окончательное решение.
Дмитрий Песков: «Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран. Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическим ведомстве. После этого президенту будут доложены, представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства».
США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Также к этому решению присоединился ряд европейских стран. Германия, Франция, Польша решили выслать по четыре российских дипломата. Литва и Чехия — по трое российских дипломатов. Дания, Нидерланды и Италия вышлют по двое российских дипломатов. Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Хорватия и Швеция — по одному. Также еще четыре российских дипломата покинут Канаду. К демаршу присоединилась и Украина — ее территорию покинут 13 российских дипломатов.
В качестве причины высылки дипломатов называется дело Скрипаля. Хотя, как напомнил Песков, российская сторона не раз подчеркивала, что не имеет никакого отношения к покушению на бывшего шпиона. Он добавил, что в Москве, как и раньше, будут руководствоваться принципами взаимности.
Дмитрий Песков: «Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности».
По его словам, в России проанализируют ситуацию в связи с высылкой дипломатов из ряда стран. Затем МИД РФ представит Владимиру Путину предложения об ответных мерах, и именно президент примет окончательное решение.
Дмитрий Песков: «Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран. Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическим ведомстве. После этого президенту будут доложены, представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства».
США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Также к этому решению присоединился ряд европейских стран. Германия, Франция, Польша решили выслать по четыре российских дипломата. Литва и Чехия — по трое российских дипломатов. Дания, Нидерланды и Италия вышлют по двое российских дипломатов. Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Хорватия и Швеция — по одному. Также еще четыре российских дипломата покинут Канаду. К демаршу присоединилась и Украина — ее территорию покинут 13 российских дипломатов.
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