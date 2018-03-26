Аниматора, изрезавшего на Крите ребенка из России, выпустили на свободу

Скандальную новость из Голландии обсуждают не только пользователи всемирной Сети, но и сотрудники российского внешнеполитического ведомства. Дипломаты пообещали проверить весьма любопытную информацию: есть данные, что бывший гостиничный аниматор, несколько раз ранивший ножом нашего юного туриста и осужденный за это, не отбывает наказание, а спокойно живет в своем доме.
Трагедия произошла на солнечном Крите, где трудился голландец. Никита отдыхал вместе с мамой и младшим братом. Он стал свидетелем преступления: заметил, как сотрудник отеля украл ноутбук и телефон. Мальчик пошел за ним и больше не вернулся. Нашли его через шесть часов в канаве с многочисленными ножевыми ранениями. Виновного признали частично вменяемым и приговорили к десяти с половиной годам лечения в психиатрической больнице при тюрьме.
Узнав о том, что преступник, напавший на ее сына, теперь на свободе, Екатерина Онищенко начала готовиться к новому судебному разбирательству. Женщина наняла адвоката и пытается выяснить, кто и почему позволил Сиринно Шрайверу покинуть тюремную больницу раньше срока. Пострадавший от рук мужчины школьник не может ходить, из-за ранений у него поврежден спинной мозг. Зато Шрайвер, по данным Екатерины Онищенко, живет припеваючи. Вернулся на родину в Нидерланды и публикует фотографии с прогулок в Интернете.
Как говорит Екатерина Онищенко, греческие правоохранители даже не оповестили ее о том, что Шрайвер вышел из тюрьмы. Об этом она узнала практически самой последней, случайно из социальных сетей. У женщины есть опасения, что преступник может попытаться напасть еще раз. Еще несколько лет назад у аниматора диагностировали расстройство личности, и кто знает, что у него на уме. Ведь и живет Шрайвер не так далеко. От Нидерландов, где сейчас предположительно находится преступник, до Германии, где Онищенко с сыном проходят реабилитацию, несколько часов на поезде.
Нападение произошло в 2013 году. Тогда мальчику чудом удалось выжить. Его без сознания, истекающего кровью, нашли спустя несколько часов поисков неподалеку от гостиницы. Пока весь персонал отеля обходил территорию, преступник вернулся на рабочее место и развлекал детей у бассейна. Аниматора задержали позже и поместили под арест. Тогда выяснилось, что мужчина приехал в Грецию на заработки из Нидерландов. Екатерина Онищенко хочет выяснить, а знают ли правоохранители королевства о том, что у них по улицам разгуливает психически нездоровый человек. Их греческие коллеги могли также не предупредить, поторопившись депортировать иностранного заключенного.
Несмотря на все сложности, Екатерина Онищенко намерена добиться того, чтобы суд Греции пересмотрел решение о досрочном освобождении заключенного. Женщина вместе с адвокатом готовят апелляцию и рассчитывают на то, что им удастся снова отправить Шрайвера за решетку.
Узнав о том, что преступник, напавший на ее сына, теперь на свободе, Екатерина Онищенко начала готовиться к новому судебному разбирательству. Женщина наняла адвоката и пытается выяснить, кто и почему позволил Сиринно Шрайверу покинуть тюремную больницу раньше срока. Пострадавший от рук мужчины школьник не может ходить, из-за ранений у него поврежден спинной мозг. Зато Шрайвер, по данным Екатерины Онищенко, живет припеваючи. Вернулся на родину в Нидерланды и публикует фотографии с прогулок в Интернете.
Как говорит Екатерина Онищенко, греческие правоохранители даже не оповестили ее о том, что Шрайвер вышел из тюрьмы. Об этом она узнала практически самой последней, случайно из социальных сетей. У женщины есть опасения, что преступник может попытаться напасть еще раз. Еще несколько лет назад у аниматора диагностировали расстройство личности, и кто знает, что у него на уме. Ведь и живет Шрайвер не так далеко. От Нидерландов, где сейчас предположительно находится преступник, до Германии, где Онищенко с сыном проходят реабилитацию, несколько часов на поезде.
Нападение произошло в 2013 году. Тогда мальчику чудом удалось выжить. Его без сознания, истекающего кровью, нашли спустя несколько часов поисков неподалеку от гостиницы. Пока весь персонал отеля обходил территорию, преступник вернулся на рабочее место и развлекал детей у бассейна. Аниматора задержали позже и поместили под арест. Тогда выяснилось, что мужчина приехал в Грецию на заработки из Нидерландов. Екатерина Онищенко хочет выяснить, а знают ли правоохранители королевства о том, что у них по улицам разгуливает психически нездоровый человек. Их греческие коллеги могли также не предупредить, поторопившись депортировать иностранного заключенного.
Несмотря на все сложности, Екатерина Онищенко намерена добиться того, чтобы суд Греции пересмотрел решение о досрочном освобождении заключенного. Женщина вместе с адвокатом готовят апелляцию и рассчитывают на то, что им удастся снова отправить Шрайвера за решетку.
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