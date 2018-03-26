«Тащили сквозь дым»: жители Кемерова рассказали о спасении детей из горящего ТЦ

Огонь охватил кемеровский торговый центр «Зимняя вишня» в считаные минуты. Люди отчаянно пытались выжить и спасти своих детей, но удалось это не всем.
Врачи борются за жизнь 11-летнего Сергея Москаленко. Это тот самый мальчик, который, спасаясь от надвигающегося огня, прыгнул с четвертого этажа. Жуткие кадры сняли очевидцы. Школьник остался жив, но получил тяжелейшие травмы.
Константин Ковальков, главный детский хирург Кемеровской области: «Есть небольшая положительная динамика».
Всего в больницах города остаются более 40 человек. Сын Евгения Лаханина тоже вслед за ровесником прыгнул из окна четвертого этажа. Так распорядился отец, который потом вывел из горящего кинозала еще троих человек.
Евгений Лаханин, пострадавший: «Мы из кинозала вышли и оказывается тут уже давно шумиха, все разбегаются. Мы уже на свет побежали, технический коридор, одно окошко, очень узкое, толстые люди не пролазили, мы его разбили».
Помощь нужна не только тем, кто пострадал от падения с высоты и надышался угарным газом. У родственников сдают нервы. Крики и плач сменяются стонами. Рядом с палатами дежурят психологи. Одна из женщин до сих пор не знает ничего судьбе своих близких и едва может говорить.
Константин Калабухов ждет, когда ему позволят увидеть сына. В воскресный день они были вместе как раз в той самой игровой комнате, где и начался пожар. Отец признается, что поначалу растерялся сам. Шестилетний сын от испуга забился в угол и отказывался идти на руки.
Константин Калабухов, пострадавший: «Все выскочили дети, а он там остался. Девочка, которая на билетах сидит, залезла и вылезла. Я схватил его. Дым на уровне моей головы. Я ребенка тащил перед собой».
Константин Ковальков, главный детский хирург Кемеровской области: «Есть небольшая положительная динамика».
Всего в больницах города остаются более 40 человек. Сын Евгения Лаханина тоже вслед за ровесником прыгнул из окна четвертого этажа. Так распорядился отец, который потом вывел из горящего кинозала еще троих человек.
Евгений Лаханин, пострадавший: «Мы из кинозала вышли и оказывается тут уже давно шумиха, все разбегаются. Мы уже на свет побежали, технический коридор, одно окошко, очень узкое, толстые люди не пролазили, мы его разбили».
Помощь нужна не только тем, кто пострадал от падения с высоты и надышался угарным газом. У родственников сдают нервы. Крики и плач сменяются стонами. Рядом с палатами дежурят психологи. Одна из женщин до сих пор не знает ничего судьбе своих близких и едва может говорить.
Константин Калабухов ждет, когда ему позволят увидеть сына. В воскресный день они были вместе как раз в той самой игровой комнате, где и начался пожар. Отец признается, что поначалу растерялся сам. Шестилетний сын от испуга забился в угол и отказывался идти на руки.
Константин Калабухов, пострадавший: «Все выскочили дети, а он там остался. Девочка, которая на билетах сидит, залезла и вылезла. Я схватил его. Дым на уровне моей головы. Я ребенка тащил перед собой».
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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