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    Общественная палата оценила открытый характер выборов президента РФ

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    Общественная палата оценила открытый характер выборов президента РФ

    Общественная палата оценила открытый характер выборов президента РФ

      Кампания по выборам президента носила беспрецедентно открытый и чистый характер, заявили сегодня на пресс-конференции представители Общественной палаты России.

      Цифры и факты, свидетельствующие об этом, опубликованы в предварительном докладе, посвященном работе наблюдателей. А их в общей сложности на выборах было более 150 тысяч. Любая организация или гражданин могли обратиться в Общественную палату и стать официальным наблюдателем от нее.

      Как сегодня отметили, успешному проведению выборов способствовала кропотливая работа Центризбиркома над списками избирателей — из них убирали так называемые мертвые души. Кроме того, помогла отмена открепительных удостоверений и замена их системой «Мобильный избиратель», когда каждый мог проголосовать по месту своего нахождения, а также установка видеокамер во всех территориальных комиссиях и борьба с фальсификациями.

      Всего в ситуационный центр Общественной палаты поступило более 1,5 тыс. обращений и жалоб. И несмотря на то, что выборы завершились, каждый факт будет тщательно проверен.

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