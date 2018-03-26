Общественная палата оценила открытый характер выборов президента РФ

Кампания по выборам президента носила беспрецедентно открытый и чистый характер, заявили сегодня на пресс-конференции представители Общественной палаты России.

Цифры и факты, свидетельствующие об этом, опубликованы в предварительном докладе, посвященном работе наблюдателей. А их в общей сложности на выборах было более 150 тысяч. Любая организация или гражданин могли обратиться в Общественную палату и стать официальным наблюдателем от нее.



Как сегодня отметили, успешному проведению выборов способствовала кропотливая работа Центризбиркома над списками избирателей — из них убирали так называемые мертвые души. Кроме того, помогла отмена открепительных удостоверений и замена их системой «Мобильный избиратель», когда каждый мог проголосовать по месту своего нахождения, а также установка видеокамер во всех территориальных комиссиях и борьба с фальсификациями.



Всего в ситуационный центр Общественной палаты поступило более 1,5 тыс. обращений и жалоб. И несмотря на то, что выборы завершились, каждый факт будет тщательно проверен.

