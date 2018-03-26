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    Послов России вызвали в МИД Польши и стран Прибалтики

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    Послов России вызвали в МИД Польши и стран Прибалтики

    Послов России вызвали в МИД Польши и стран Прибалтики

    Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в понедельник в министерства иностранных дел этих балтийских республик.

    Посол Евгений Лукьянов вызван в МИД Латвии в понедельник. В этот же день министерства иностранных дел Эстонии и Литвы посетят российские послы в этих странах Александр Петров и Александр Удальцов соответственно, передает ТАСС.

    В то же время РИА Новости сообщает, что посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД этой страны.

    Владимир Александров, пресс-секретарь российского посольства в Польше: «Посол России вызван в МИД на 12:00 по местному времени (13:00 мск)».

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