Послов России вызвали в МИД Польши и стран Прибалтики

Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в понедельник в министерства иностранных дел этих балтийских республик.
Посол Евгений Лукьянов вызван в МИД Латвии в понедельник. В этот же день министерства иностранных дел Эстонии и Литвы посетят российские послы в этих странах Александр Петров и Александр Удальцов соответственно, передает ТАСС.
В то же время РИА Новости сообщает, что посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД этой страны.
Владимир Александров, пресс-секретарь российского посольства в Польше: «Посол России вызван в МИД на 12:00 по местному времени (13:00 мск)».
Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй планирует убедить европейских партнеров последовать примеру Лондона и также выслать российских дипломатов из-за дела с отравлением шпиона Сергея Скрипаля. По данным СМИ, такую возможность рассматривают некоторые члены ЕС, в том числе Франция, Польша и прибалтийские страны.
В то же время РИА Новости сообщает, что посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД этой страны.
Владимир Александров, пресс-секретарь российского посольства в Польше: «Посол России вызван в МИД на 12:00 по местному времени (13:00 мск)».
Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй планирует убедить европейских партнеров последовать примеру Лондона и также выслать российских дипломатов из-за дела с отравлением шпиона Сергея Скрипаля. По данным СМИ, такую возможность рассматривают некоторые члены ЕС, в том числе Франция, Польша и прибалтийские страны.
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