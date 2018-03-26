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    Лавров призвал ЕС к сотрудничеству на постсоветском пространстве. дипломатия, ЕврАзЭС/ЕАЭС, Европейский союз, Лавров, МИД РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров призвал ЕС к сотрудничеству на постсоветском пространстве

    Лавров призвал ЕС к сотрудничеству на постсоветском пространстве

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    Лавров призвал ЕС к сотрудничеству на постсоветском пространстве

    Лавров призвал ЕС к сотрудничеству на постсоветском пространстве

      В условиях усиливающейся антироссийской кампании диалог с широкой зарубежной общественностью приобретает особое значение, заявил Сергей Лавров, открывая заседание попечительского совета фонда Горчакова.

      Фонд Горчакова занимается поддержкой российской публичной дипломатии и продвижением внешнеполитических интересов России со стороны гражданского общества.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Сегодня мы все являемся свидетелями усиливающейся антироссийской кампании, непрекращающегося стремления дискредитировать Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику. В этих условиях работа по наращиванию диалога с широкой зарубежной общественностью, чтобы внести в наши контакты с зарубежными коллегами правду, приобретает особое значение».

      Сергей Лавров отметил, что особенно роль фонда Горчакова важна в рамках Евразийского экономического союза. Глава МИД подчеркнул, что двери для сотрудничества на постсоветском пространстве открыты и для стран Европейского союза.

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