Лавров призвал ЕС к сотрудничеству на постсоветском пространстве

В условиях усиливающейся антироссийской кампании диалог с широкой зарубежной общественностью приобретает особое значение, заявил Сергей Лавров, открывая заседание попечительского совета фонда Горчакова.

Фонд Горчакова занимается поддержкой российской публичной дипломатии и продвижением внешнеполитических интересов России со стороны гражданского общества.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Сегодня мы все являемся свидетелями усиливающейся антироссийской кампании, непрекращающегося стремления дискредитировать Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику. В этих условиях работа по наращиванию диалога с широкой зарубежной общественностью, чтобы внести в наши контакты с зарубежными коллегами правду, приобретает особое значение».



Сергей Лавров отметил, что особенно роль фонда Горчакова важна в рамках Евразийского экономического союза. Глава МИД подчеркнул, что двери для сотрудничества на постсоветском пространстве открыты и для стран Европейского союза.