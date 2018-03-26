СМИ: Facebook собирает данные о звонках и СМС с телефонов на Android

Facebook собирала и хранила все данные о телефонных звонках и СМС пользователей соцсети с помощью своего мобильного приложения для смартфонов с операционной системой Android. Об этом сообщили сразу несколько американских и британских СМИ.
Программист из Новой Зеландии Дилан Маккей сообщил изданию The Times, что обнаружил в реестре хранившихся данных не только информацию из своего приложения, но и историю звонков и сообщений, никакого отношения к соцсети не имеющих. Также, по его словам, Facebook хранила информацию об адресатах и собеседниках пользователей.
При этом в Facebook утверждают, что собирали эти данные с разрешения владельцев телефонов, так как те соглашались делиться своими контактами, устанавливая приложение.
По данным The Times, Facebook также покупает дополнительную информацию у разных брокеров данных и отслеживает действия своих пользователей на других сайтах.
В соцсети объясняют свои действия тем, что это помогает показывать людям более релевантную им рекламу.
Публикации в СМИ появились на фоне грандиозного скандала, в центре которого Facebook оказался из-за Cambridge Analytica. Как выяснилось, британская компания использовала данные пользователей соцсети с целью влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе в США. Основатель Facebook Марк Цукерберг уже извинился за утечку информации.
При этом в Facebook утверждают, что собирали эти данные с разрешения владельцев телефонов, так как те соглашались делиться своими контактами, устанавливая приложение.
По данным The Times, Facebook также покупает дополнительную информацию у разных брокеров данных и отслеживает действия своих пользователей на других сайтах.
В соцсети объясняют свои действия тем, что это помогает показывать людям более релевантную им рекламу.
Публикации в СМИ появились на фоне грандиозного скандала, в центре которого Facebook оказался из-за Cambridge Analytica. Как выяснилось, британская компания использовала данные пользователей соцсети с целью влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе в США. Основатель Facebook Марк Цукерберг уже извинился за утечку информации.
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