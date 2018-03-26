Победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» пригласили на ПМЭФ

По словам советника президента России, ответственного секретаря Организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова, в рамках форума 2018 года получит развитие направление, связанное с поддержкой значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и молодых активистов со всей России.
Антон Кобяков: «Девиз ПМЭФ 2018 года — „Создавая экономику доверия“. Мы хотим подчеркнуть, что посредством выстраивания доверительных отношений между российским и зарубежным бизнесом может быть нивелировано влияние многих негативных факторов, которые сегодня имеют место в мире. Активное обсуждение и продвижение на форуме традиционно получат проекты в области инноваций, в сфере прорывных технологий и научных разработок и др. Вместе с тем, мы намерены уделить внимание поддержке лучших социальных, благотворительных и управленческих практик. С этой целью мы, в частности, пригласили руководителей „нового поколения“ — победителей конкурса „Лидеры России“ — для сотрудничества в рамках открытых на ПМЭФ форматов».
Петербургский международный экономический форум пройдет 24–26 мая. НТВ и НТВ.Ru будут подробно рассказывать о событиях форума.
Петербургский международный экономический форум пройдет 24–26 мая. НТВ и НТВ.Ru будут подробно рассказывать о событиях форума.
Комментарии