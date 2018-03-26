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Кемерово после пожара в «Зимней вишне». Прямая трансляция
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    Скворцова: при пожаре в кемеровском ТЦ пострадал 51 человек

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    Скворцова: при пожаре в кемеровском ТЦ пострадал 51 человек

    Скворцова: при пожаре в кемеровском ТЦ пострадал 51 человек

    Скворцова: при пожаре в кемеровском ТЦ пострадал 51 человек

    Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила новые данные о числе пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

    Вероника Скворцова заявила, что число пострадавших достигло 51. Накануне за медпомощью обратились 48 человек, а сегодня — еще трое.

    Вероника Скворцова: «За медицинской помощью обратились вчера 48 человек, и сегодня трое».

    Она добавила, что для опознания погибших в результате пожара понадобится генетическая экспертиза.

    Вероника Скворцова: «По внешним признакам не удастся всех опознать, понадобится генетическая экспертиза. Она будет развернута на площадях морга, здесь, в Кемеровской области».

    Об этом министр заявила на селекторном совещании МЧС, передает РИА Новости. По ее словам, в Кемерово вылетает руководитель федерального центра судебно-медицинской экспертизы Андрей Ковалев.

    Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался накануне, в сгоревшем здании продолжается поисковая операция. Как сообщил глава МЧС, спасатели работают с риском для жизни, поскольку конструкции в торговом центре неустойчивы. В здании зафиксировано новое возгорание. Число жертв, по последним данным, достигло 64.

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