Росгвардия проверит действия охраны кемеровского ТЦ

Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности, и аннулирования лицензии ЧОО (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц). https://t.co/6W6zNr850z — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 26 марта 2018 г.

, советник директора Росгвардии: «Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулирования лицензии частной охранной организации (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц)».Ранее несколько очевидцев ЧП сообщили о возможных нарушениях со стороны охраны комплекса. Якобы сотрудники ТЦ обманули людей, которые пытались спасти детей из кинозалов.: «Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники „Зимней вишни“ сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос (чтобы не отравиться угарным газом). Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей!»Согласно сообщениям других свидетелей, охранники будто бы перекрыли лестницы и дети не смогли покинуть охваченное огнем помещение.Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 64 человек. По числу жертв кемеровский пожар — один из крупнейших за 100 лет.