Телеканал НТВ приступил к съемкам детектива «Глаза в глаза». Главные роли в картине исполнят Сергей Гузеев, Анна Роскошная, Ольга Остроумова и Сергей Селин. Съемки пройдут в Москве и Московской области.

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По сюжету для раскрытия резонансного преступления, поставившего на уши всю общественность, при Следственном комитете создается спецгруппа, которой руководит рассудительный следователь Олег Крылов (Сергей Гузеев). На помощь ему начальство отправляет психолога Марию Германову (Анна Роскошная), специалиста по физиогномике, НЛП и составлению психологических портретов. Мария разработала собственную психологическую методику, которая позволяет отличать правду от лжи и тем самым выводить преступников на чистую воду.



Методы Марии, никогда до этого не работавшей с реальными преступлениями, категорически не устраивают матерого служителя закона Олега. Однако вскоре становится очевидно, что именно благодаря непривычным и странным на первый взгляд психологическим приемам, которые Мария виртуозно применяет в ходе допросов, спецотдел успешно раскрывает ряд сложных дел. Крылов вынужден признать эффективность работы Марии в команде и даже попытаться наладить отношения со строгим, но симпатичным психологом.



Сергей Селин, актер: «Для меня первый день был достаточно напряженным, потому что у меня был некий перерыв в съемках и я давно не играл роль работника силовых структур, а тут надо было вспомнить их манеру, голос, взгляд. Ведь человек, который уже достиг высокой должности, и разговаривает по-другому, и взгляд у него суровее. Плюс ко всему на проекте артисты, с которыми я до этого не работал, но мы услышали друг друга, и это самое главное. Сильно помогает съемочная группа — они большие профессионалы и режиссер очень интересный парень. Первые две сцены я внедрялся в роль, приживался, ну а потом все пошло как по маслу».

