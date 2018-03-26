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    Около 100 человек пострадали в Каталонии в ходе протестов против ареста Пучдемона. беспорядки, Испания, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОколо 100 человек пострадали в Каталонии в ходе протестов против ареста Пучдемона

    Около 100 человек пострадали в Каталонии в ходе протестов против ареста Пучдемона

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    Около 100 человек пострадали в Каталонии в ходе протестов против ареста Пучдемона

    Около 100 человек пострадали в Каталонии в ходе протестов против ареста Пучдемона

    Около 100 человек пострадали в Каталонии в ходе протестов против ареста Пучдемона

      Почти до 100 выросло число пострадавших в результате массовых столкновений с полицией в Каталонии.

      Тысячи недовольных вышли на улицы после того, как накануне власти Германии арестовали экс-главу региона Карлеса Пучдемона. Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Протестующие сметали полицейские кордоны, забрасывали стражей порядка дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Слышались выстрелы и взрывы. Демонстранты уже заявили, что это только начало, и обещают массовую забастовку.

      Сам Пучдемон, которого задержали по выданному 23 марта европейскому ордеру, сейчас находится в тюрьме Германии и сегодня должен предстать перед судом. Не исключено, что уже в ближайшее время его экстрадируют в Испанию, где бывшему лидеру Каталонии грозит 30 лет тюрьмы по обвинению в организации госпереворота и растрате государственных средств.

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