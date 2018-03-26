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Кемерово после пожара в «Зимней вишне». Прямая трансляция
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    Соболезнования приходят из разных стран в связи с трагедией в Кемерове. Кемерово, пожары, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоболезнования приходят из разных стран в связи с трагедией в Кемерове

    Соболезнования приходят из разных стран в связи с трагедией в Кемерове

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    Соболезнования приходят из разных стран в связи с трагедией в Кемерове

    Соболезнования приходят из разных стран в связи с трагедией в Кемерове

      После пожара в кемеровском ТЦ, который, по последним данным, унес жизни более 50 человек, приходят соболезнования из разных стран.

      Сочувствие семьям и близким погибших выразил канцлер Австрии Себастьян Курц. Свои соболезнования передал и президент Азербайджана Ильхам Алиев, он отправил телеграмму Владимиру Путину, в которой пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Соболезнования российскому народу и государству передали также глава МИД Турции, председатель сената Казахстана и посольство США в России.

      Мария Олсон, пресс-секретарь посольства США в РФ: «Ужасная, ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с теми, кто погиб и пострадал, с их семьями».




      Президент Сооронбай Жээнбеков в телеграмме, направленной Путину, от лица своего народа и себя лично выразил соболезнования и отметил, что в Киргизии разделяют горечь невосполнимой утраты. Соболезнования пришли и из Казахстана, передает ТАСС. Президент Нурсултан Назарбаев также отправил телеграмму Владимиру Путину, в которой подчеркнул, что с глубоким прискорбием воспринял весть о трагедии в Кемерове. Слова поддержки направил в телеграмме Путину и президент Армении Серж Саргсян. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

      Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на русском выразил соболезнования и заявил, что потрясен ужасным пожаром в Кемерове. Президент Литвы в свою очередь пожелала семьям погибшим крепиться в этот тяжелый момент и принесла искренние соболезнования. Слова поддержки пришли и из представительства ЕС в РФ.




      Также соболезнования выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщает РИА Новости. А глава МИД Эстонии Свен Миксер направил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову, передает «Интерфакс».

      Свен Миксер: «Выражаю глубокое соболезнование семьям и друзьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот трагический момент, когда погибли и пострадали, в том числе и дети, мы мысленно с близкими жертв и пострадавшими».

      Жертвами пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стали, по последним данным, 56 человек. Пожарные продолжают поисковую операцию в сгоревшем торговом центре. Пожар в здании начался накануне, но ликвидировать открытое горение удалось только сегодня утром.

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