Соболезнования приходят из разных стран в связи с трагедией в Кемерове

После пожара в кемеровском ТЦ, который, по последним данным, унес жизни более 50 человек, приходят соболезнования из разных стран.
Сочувствие семьям и близким погибших выразил канцлер Австрии Себастьян Курц. Свои соболезнования передал и президент Азербайджана Ильхам Алиев, он отправил телеграмму Владимиру Путину, в которой пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Соболезнования российскому народу и государству передали также глава МИД Турции, председатель сената Казахстана и посольство США в России.
Мария Олсон, пресс-секретарь посольства США в РФ: «Ужасная, ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с теми, кто погиб и пострадал, с их семьями».
Президент Сооронбай Жээнбеков в телеграмме, направленной Путину, от лица своего народа и себя лично выразил соболезнования и отметил, что в Киргизии разделяют горечь невосполнимой утраты. Соболезнования пришли и из Казахстана, передает ТАСС. Президент Нурсултан Назарбаев также отправил телеграмму Владимиру Путину, в которой подчеркнул, что с глубоким прискорбием воспринял весть о трагедии в Кемерове. Слова поддержки направил в телеграмме Путину и президент Армении Серж Саргсян. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на русском выразил соболезнования и заявил, что потрясен ужасным пожаром в Кемерове. Президент Литвы в свою очередь пожелала семьям погибшим крепиться в этот тяжелый момент и принесла искренние соболезнования. Слова поддержки пришли и из представительства ЕС в РФ.
Также соболезнования выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщает РИА Новости. А глава МИД Эстонии Свен Миксер направил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову, передает «Интерфакс».
Свен Миксер: «Выражаю глубокое соболезнование семьям и друзьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот трагический момент, когда погибли и пострадали, в том числе и дети, мы мысленно с близкими жертв и пострадавшими».
Жертвами пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стали, по последним данным, 56 человек. Пожарные продолжают поисковую операцию в сгоревшем торговом центре. Пожар в здании начался накануне, но ликвидировать открытое горение удалось только сегодня утром.
Мария Олсон, пресс-секретарь посольства США в РФ: «Ужасная, ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с теми, кто погиб и пострадал, с их семьями».
Terrible, terrible tragedy in Siberia. Our hearts go out to the victims and families. BBC News — Russia fire: Children killed in Kemerovo shopping centre blaze https://t.co/RF28JIYw9v— Maria Olson (@USEmbRuPress) 26 марта 2018 г.
Президент Сооронбай Жээнбеков в телеграмме, направленной Путину, от лица своего народа и себя лично выразил соболезнования и отметил, что в Киргизии разделяют горечь невосполнимой утраты. Соболезнования пришли и из Казахстана, передает ТАСС. Президент Нурсултан Назарбаев также отправил телеграмму Владимиру Путину, в которой подчеркнул, что с глубоким прискорбием воспринял весть о трагедии в Кемерове. Слова поддержки направил в телеграмме Путину и президент Армении Серж Саргсян. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на русском выразил соболезнования и заявил, что потрясен ужасным пожаром в Кемерове. Президент Литвы в свою очередь пожелала семьям погибшим крепиться в этот тяжелый момент и принесла искренние соболезнования. Слова поддержки пришли и из представительства ЕС в РФ.
Представительство ЕС в России скорбит по погибшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в #Кемерово. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем полного выздоровления всем пострадавшим.— Евросоюз (@EUinRussia) 26 марта 2018 г.
Также соболезнования выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщает РИА Новости. А глава МИД Эстонии Свен Миксер направил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову, передает «Интерфакс».
Свен Миксер: «Выражаю глубокое соболезнование семьям и друзьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот трагический момент, когда погибли и пострадали, в том числе и дети, мы мысленно с близкими жертв и пострадавшими».
Жертвами пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стали, по последним данным, 56 человек. Пожарные продолжают поисковую операцию в сгоревшем торговом центре. Пожар в здании начался накануне, но ликвидировать открытое горение удалось только сегодня утром.
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