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    Тысячи боевиков с семьями покинули Восточную Гуту. армия и флот РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи боевиков с семьями покинули Восточную Гуту

    Тысячи боевиков с семьями покинули Восточную Гуту

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    Тысячи боевиков с семьями покинули Восточную Гуту

    Тысячи боевиков с семьями покинули Восточную Гуту

    Тысячи боевиков с семьями покинули Восточную Гуту

      Почти 5500 боевиков и членов их семей за сутки были выведены из Восточной Гуты в Сирии.

      Как сообщили в Министерстве обороны России, все выведенные боевики воспользовались гуманитарным коридором и покинули населенный пункт Арбил.

      Безопасность операции обеспечивали сирийская полиция, а также офицеры российского Центра по примирению и представители Сирийского арабского Красного Полумесяца.

      В Центре по примирению также сообщили, что всего за время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 113 тысяч человек.

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