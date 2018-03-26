Тысячи боевиков с семьями покинули Восточную Гуту

Почти 5500 боевиков и членов их семей за сутки были выведены из Восточной Гуты в Сирии.

Как сообщили в Министерстве обороны России, все выведенные боевики воспользовались гуманитарным коридором и покинули населенный пункт Арбил.



Безопасность операции обеспечивали сирийская полиция, а также офицеры российского Центра по примирению и представители Сирийского арабского Красного Полумесяца.



В Центре по примирению также сообщили, что всего за время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 113 тысяч человек.