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    Huawei обошла Apple по числу проданных в России смартфонов. Apple, Samsung, гаджеты, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВHuawei обошла Apple по числу проданных в России смартфонов

    Huawei обошла Apple по числу проданных в России смартфонов

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    Huawei обошла Apple по числу проданных в России смартфонов

    Huawei обошла Apple по числу проданных в России смартфонов

      Китайская компания Huawei впервые обогнала Apple по продажам смартфонов в России.

      По подсчетам продавцов электроники, которые приводит газета «Ведомости», в феврале доля Huawei вместе с Honor выросла до 17,5% против 14% у «яблочников». Таким образом, китайские бренды вышли на второе место по числу проданных смартфонов вслед за Samsung.

      Как объясняют участники рынка, росту помогли агрессивная реклама и ценовая политика — у Huawei встречаются модели самой разной стоимости, тогда как Apple царит в дорогом сегменте. Как отмечают продавцы, после новогодних праздников денег на такие смартфоны у людей не остается, поэтому «яблочники» в это время традиционно проседают, но продолжают быть лидерами по выручке.

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