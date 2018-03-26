Huawei обошла Apple по числу проданных в России смартфонов

Китайская компания Huawei впервые обогнала Apple по продажам смартфонов в России.
По подсчетам продавцов электроники, которые приводит газета «Ведомости», в феврале доля Huawei вместе с Honor выросла до 17,5% против 14% у «яблочников». Таким образом, китайские бренды вышли на второе место по числу проданных смартфонов вслед за Samsung.
Как объясняют участники рынка, росту помогли агрессивная реклама и ценовая политика — у Huawei встречаются модели самой разной стоимости, тогда как Apple царит в дорогом сегменте. Как отмечают продавцы, после новогодних праздников денег на такие смартфоны у людей не остается, поэтому «яблочники» в это время традиционно проседают, но продолжают быть лидерами по выручке.
Как объясняют участники рынка, росту помогли агрессивная реклама и ценовая политика — у Huawei встречаются модели самой разной стоимости, тогда как Apple царит в дорогом сегменте. Как отмечают продавцы, после новогодних праздников денег на такие смартфоны у людей не остается, поэтому «яблочники» в это время традиционно проседают, но продолжают быть лидерами по выручке.
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