Жильцы новостройки в Ялте рискуют оказаться на улице из-за мошенников

Жильцы одной из новостроек под Ялтой живут на чемоданах и рискуют потерять свои квартиры вместе с вложенными в них миллионами. В такой ситуации оказались около 50 человек. Все они мечтали о домике на берегу моря и даже получили ключи. Но мечты рухнули, когда неожиданно выяснилось, что дом и все квартиры в нем проданы одному человеку.

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Поселиться в Ялте покупатели квартир в жилом комплексе «Горный» решили после воссоединения Крыма с Россией. Мягкий и теплый климат Крыма сделал недвижимость на полуострове мечтой для многих россиян. Когда в средней полосе России еще лежит снег и трещат морозы, на южном берегу Крыма уже вовсю цветут абрикос и миндаль.



Квартиры были куплены в переходный период, когда на полуострове действовало и российское, и украинское законодательство. Владельцем дома выступал гражданин Украины, его интересы по доверенности представляло ялтинское агентство недвижимости. Люди купились на яркую рекламу в Интернете и дорогих журналах.



Проблемы начались неожиданно. Квартиры жильцов оказалась в собственности других лиц. Обмануть покупателей квартир попытались люди, которые изначально их и продавали. Схема долгие годы оттачивалась на Украине. На участке для частного строительства застройщик возводил многоэтажку, при этом по документам здание числилось как индивидуальная жилая застройка. В России эта схема не сработала. Тогда владельцы продали участок вместе с домом, а жильцам предложили съехать.



Интересы нового владельца представляет адвокат, который общается с обманутыми покупателями и журналистами только по телефону.



Таких объектов в Крыму больше 20, пострадали несколько тысяч россиян. Для решения проблемы с застройщиками в Крыму создана рабочая группа с участием правоохранительных органов.



Бюрократическая машина работает медленно, мошенники — гораздо быстрее. Агентства недвижимости сменили названия и снова продают спорные квартиры в Интернете.