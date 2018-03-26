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    Пятеро пропавших во время пожара в кемеровском ТЦ найдены живыми

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Пятеро пропавших во время пожара в кемеровском ТЦ найдены живыми

    Пятеро пропавших во время пожара в кемеровском ТЦ найдены живыми

    Пятеро пропавших во время пожара в кемеровском ТЦ найдены живыми
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Кемеровские полицейские разыскали пять человек, которые числились пропавшими без вести во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

    Как выяснилось, троих несовершеннолетних, девушки и молодого человека не было в торговом центре в момент трагедии.

    Всего в списке пропавших без вести изначально числились 64 человека. В сгоревшем торговом центре найдены тела 53 погибших. В больницах остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.

    Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Огонь быстро распространился на соседние помещения. Многие посетители оказались заблокированы в кинозалах. Участники поисковой операции отмечают, что для идентификации большинства жертв потребуется экспертиза ДНК.

    По словам очевидцев, пожарные сирены и системы пожаротушения в здании не сработали, а эвакуационные выходы были закрыты. По делу о пожаре задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, возник огонь, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

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