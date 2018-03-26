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    В Апатитах будут судить мужчину, до смерти забившего ребенка из-за разбросанных игрушек

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    В Апатитах будут судить мужчину, до смерти забившего ребенка из-за разбросанных игрушек

    В Апатитах будут судить мужчину, до смерти забившего ребенка <nobr>из-за</nobr> разбросанных игрушек

    Житель города Апатиты Мурманской области, до смерти избивший пятилетнего мальчика за разбросанные по комнате игрушки, пойдет под суд.

    Как сообщается на сайте СК РФ, инцидент произошел 4 ноября 2017 года в квартире одной из многоэтажек в Апаптитах. Мужчина избил пятилетнего сына своей супруги за разбросанные по комнате игрушки.

    Из сообщения СК РФ: «Мужчина нанес ему не менее 11 ударов руками по голове и телу. В результате ребенок получил не совместимую с жизнью закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы ребер. Ребенок от полученных травм скончался в больнице 5 ноября».

    Сообщается, что 21-летний обвиняемый признал свою вину, было возбуждено уголовное дело.

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